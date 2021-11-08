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"Червоних" регіонів вже 17, а "жовта" зона найменша, - МОЗ

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 09:12
"Червоних" регіонів вже 17, а "жовта" зона найменша, - МОЗ Фото: "червона" зона карантину розширилась (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Червона" зона карантину розширилась до 17 регіонів. А в "жовтій" зоні перебувають три області - Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

&quot;Червоних&quot; регіонів вже 17, а &quot;жовта&quot; зона найменша, - МОЗ

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають 5 регіонів:

  1. Вінницька,
  2. Полтавська,
  3. Харківська,
  4. Черкаська,
  5. Чернівецька.

"Жовта" зона

У цій зоні тільки три області:

  1. Кіровоградська,
  2. Закарпатська,
  3. Тернопільська.
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