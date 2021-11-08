"Червоних" регіонів вже 17, а "жовта" зона найменша, - МОЗ
Фото: "червона" зона карантину розширилась (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Червона" зона карантину розширилась до 17 регіонів. А в "жовтій" зоні перебувають три області - Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська.
"Помаранчева" зона
В цій зоні перебувають 5 регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
У цій зоні тільки три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Тернопільська.