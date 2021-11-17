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У Кривому Розі чоловік продавав підроблені COVID-сертифікати

Автор: Валерія Поліщук

У Кривому Розі чоловік виготовляв і продавав підроблені COVID-сертифікати. Його затримали під час передачі "документа" клієнту на одній з вулиць міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Після затримання зловмисника поліцейські провели слідчі дії в гаражі фігуранта, де він виготовляв COVID-сертифікати, використовуючи готові бланки і підроблені печатки одного з медичних установ. За один сертифікат чоловік просив 1200 гривень.

В результаті обшуку у чоловіка вилучили сертифікати та печатки з явними ознаками підробки, мобільний телефон та флеш-носій з готовими бланками.

За даними поліції, зловмисник створив оголошення на одному з торгових майданчиків в мережі Інтернет і протягом місяця продавав підроблені сертифікати.

Правопорушником виявився раніше судимий місцевий житель. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів).

Фото: у Кривому Розі чоловік продавав підроблені COVID-сертифікати (dp.npu.gov.ua)

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