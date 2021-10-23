RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах COVID-19

Автор: Наталья Скороход

У США в найбільшій в'язниці Нью-Гемпшира стався спалах коронавірусу. Там захворіло понад сто ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Опубліковані дані штату показують, що у в'язниці округу Хіллсборо зареєстровано 120 випадків коронавірусу серед ув'язнених. Також коронавірус виявили в шести співробітників в'язниці.

Начальник в'язниці повідомив, що вакцина від коронавірусу була запропонована ув'язненим тільки кілька тижнів тому, але її отримали не більше дюжини осіб.

Відзначається, що захворюваність коронавірусом в США серед ув'язнених набагато вище, ніж серед населення в цілому і в деяких в'язницях ситуація особливо критична. Приміром,

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус