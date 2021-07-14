В Криму зафіксували новий антирекорд по COVID-випадках за добу

В окупованому Криму зареєстрували новий рекорд із захворюваності на коронавірус. Там, за минулу добу, виявили 375 випадків зараження.

"За 13 липня на території Республіки Крим зареєстровано 375 випадків нової коронавирусної інфекції. Із загальної кількості захворілих 302 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 66 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадкам, 7 випадків привізні з-за кордону", - написав він.

За його словами, 553 особи видужали за минулу добу, а всього за період пандемії хворобу подолали 46 157 людей.

При цьому, за даними російського МОЗ, в Криму за добу від COVID-19 померли вісім пацієнтів, а всього за час пандемії - 1 615.

Зазначимо, що останній рекорд по захворюваності на COVID-19 за добу в Криму становив 371 випадок.