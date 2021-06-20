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На Кубі розробили власну COVID-вакцину та заявляють про 62% ефективності

Автор: Дмитро Левицький

Розробник кубинської вакцини Soberana 02 компанія BioCubaFarma розповіла про ефективність препарату. Після введення двох доз вакцина BioCubaFarma захищає у 62% випадків.

Про це BioCubaFarma повідомила на сторінці у Twitter.

"Всього з двома дозами Soberana 02 досягла ефективності в 62%", - йдеться у заяві компанії.

Однак вакцина Soberana 02 потребує введення трьох доз. Результати ефективності трьох доз обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Як пояснили в компанії, результат ефективності Soberana 02 був розрахований не проти вихідного штаму COVID-19, а проти комбінації циркулюючих штамів в Гавані.

Загалом Куба працює над розробкою 5 власних вакцин від коронавірусу, але тільки дві вже вийшли на стадію фінальних випробувань, зокрема Soberana 02.

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