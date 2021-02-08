RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба назвав ще один виклик для України після вакцинації від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Україна після розв'язання питання із вакцинацією від коронавірусу зіштовхнеться із ще одним викликом – наповненням ринків ліками та протоколами для лікування COVID-19.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Популярні новини
Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19 05 лютого 2021
В Україні вчора коронавірус підтвердили у 3370 людей 07 лютого 2021
Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня 05 лютого 2021
В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19 04 лютого 2021
В Україні 4310 нових випадків коронавірусу 06 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
Австрія з 10 лютого посилить правила в'їзду в країну 04 лютого 2021
Карантин перестав працювати в боротьбі з COVID, - МОЗ Чехії 05 лютого 2021
Вчені оцінили ефективність першої дози вакцини Pfizer в 90% 04 лютого 2021
Вакцинації від COVID поки недостатньо для вільних поїздок до ЄС, - Боррель 04 лютого 2021

"Після вакцини буде ще одна історія - це ліки, наповнення ринків ліками, протоколами для лікування. Тому боротьба триває", - сказав Кулеба.

При цьому міністр спрогнозував, що після подолання проблеми коронавірусу країни повернуться до "егоїстичної риторики".

"Я думаю, що щойно всі ринки наситяться вакцинами, а шпиталі - ліками і надійними протоколами для лікування коронавірусу, ситуація почне відкочуватися назад, і ми знову чутимемо багато егоїстичної риторики з боку різних країн", - сказав Кулеба, говорячи про можливі виклики у світі після пандемії.

Нагадаємо, під час форуму Кулеба розповів про два тести, які має пройти світ під час пандемії коронавірусу. Перший тест - це доступ до вакцини, який зараз всі переживають. Другий тест - відновлення мобільності у світі, в тому числі і повноцінне функціонування безвізу між Україною та ЄС.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає коронавірус єдиною проблемою українського безвізу.

Раніше Кулеба заявляв, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Обов'язкова вакцинація від COVID не порушить конституційні права, - Веніславський
Від чого залежить точна дата початку вакцинації: роз'яснення МОЗ
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський
Прогноз погоди