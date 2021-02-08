Кулеба назвав ще один виклик для України після вакцинації від COVID-19

Україна після розв'язання питання із вакцинацією від коронавірусу зіштовхнеться із ще одним викликом – наповненням ринків ліками та протоколами для лікування COVID-19.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" .

"Після вакцини буде ще одна історія - це ліки, наповнення ринків ліками, протоколами для лікування. Тому боротьба триває", - сказав Кулеба.

При цьому міністр спрогнозував, що після подолання проблеми коронавірусу країни повернуться до "егоїстичної риторики".

"Я думаю, що щойно всі ринки наситяться вакцинами, а шпиталі - ліками і надійними протоколами для лікування коронавірусу, ситуація почне відкочуватися назад, і ми знову чутимемо багато егоїстичної риторики з боку різних країн", - сказав Кулеба, говорячи про можливі виклики у світі після пандемії.