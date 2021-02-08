Кулеба назвав ще один виклик для України після вакцинації від COVID-19

Україна після розв'язання питання із вакцинацією від коронавірусу зіштовхнеться із ще одним викликом – наповненням ринків ліками та протоколами для лікування COVID-19.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
"Після вакцини буде ще одна історія - це ліки, наповнення ринків ліками, протоколами для лікування. Тому боротьба триває", - сказав Кулеба.
При цьому міністр спрогнозував, що після подолання проблеми коронавірусу країни повернуться до "егоїстичної риторики".
"Я думаю, що щойно всі ринки наситяться вакцинами, а шпиталі - ліками і надійними протоколами для лікування коронавірусу, ситуація почне відкочуватися назад, і ми знову чутимемо багато егоїстичної риторики з боку різних країн", - сказав Кулеба, говорячи про можливі виклики у світі після пандемії.
Нагадаємо, під час форуму Кулеба розповів про два тести, які має пройти світ під час пандемії коронавірусу. Перший тест - це доступ до вакцини, який зараз всі переживають. Другий тест - відновлення мобільності у світі, в тому числі і повноцінне функціонування безвізу між Україною та ЄС.
РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає коронавірус єдиною проблемою українського безвізу.
Раніше Кулеба заявляв, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу.