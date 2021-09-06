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Кузін розповів, коли в Україні можуть запровадити локдаун

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 09:43
Кузін розповів, коли в Україні можуть запровадити локдаун Фото: в МОЗ розповіли, коли в Україні можуть запровадити посилений карантин (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що епідемічна ситуація в Україні погіршується. За його словами, локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на в ефрі Сніданок з 1+1.

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - сказав Кузін.

Кузін відзначив, що ще немає конкретної цифри, за якої в Україні запровадять посилений карантин. На його думку, уникнути локдауну не вдасться.

"На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада", - повідомив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що станом на ранок 6 вересня в Україні зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19.

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