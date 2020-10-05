У Латвії знову ввели масковий режим в громадському транспорті

Уряд Латвії прийняв рішення знову ввести масочний режим для пасажирів у громадському транспорті. Захід почне діяти з середи, 7 жовтня.

Про це повідомляє Delfi.

Згідно з постановою, всі жителі країни старше 13 років повинні будуть носити маски або якось інакше прикривати ніс і рот у громадському транспорті.

Від обов'язкового носіння масок будуть звільнені діти до 13 років, люди з серйозними порушеннями рухів, люди з серйозними порушеннями психічного здоров'я.

Наприклад, маску не зобов'язаний носити людина, якій важко рухати руками або людина, що страждає деменцією. Наркотичне та алкогольне сп'яніння не буде виправданням для відмови носити маску.

Запобіжний про обов'язкове носіння масок буде діяти місяць, до 6 листопада. Якщо в результаті використання масок поширення COVID-19 стабілізується або знижується, то правило можна буде скасувати. Якщо ж число заражених продовжить рости, то влада буде вирішувати про додаткові карантинних обмежень.

Нагадаємо, 1 липня в Латвії скасували масковий режим в громадському транспорті.

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