У Латвії виявили "колумбійський" штам коронавірусу
У Латвії виявили "колумбійський" штам коронавірусу. Він містить в собі дві найнебезпечніші мутації-N501Y і E484K.
Про це повідомляє LSM.
Відзначається, що "колумбійський" штам виявили в Латвії минулого тижня. Однак більш детальну інформацію про те, у кого виявили штам - не повідомили.
"Колумбійський варіант має ті ж мутації, що і британський, або альфа-варіант, до якого додається друга за небезпекою мутація. Колумбійський штам більше схожий на британський, але має менш відому мутацію, яка гірше реагує на нейтралізацію антитіл", - заявив глава Наукової ради Латвійського центру біомедичних досліджень Яніс Кловіньш.
Він додав, що тільки час покаже, чи буде" Британський "штам витіснений "індійським".
"Британський" штам становить зараз понад 90% всіх випадків зараження коронавірусом в Латвії.
Раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу зафіксували 1 602 нових випадки коронавірусу.
Крім того, 7 червня в Україні вакцинували понад 48 тисяч осіб. Вакцинація проводилася препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield і AstraZeneca.
При цьому в Євросоюзі вакцинували від коронавірусу близько чверті дорослого населення.