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У Латвії виявили "колумбійський" штам коронавірусу

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Рига, Вівторок 08 червня 2021 16:39
У Латвії виявили "колумбійський" штам коронавірусу Фото: у Латвії виявили "колумбійський" штам коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Латвії виявили "колумбійський" штам коронавірусу. Він містить в собі дві найнебезпечніші мутації-N501Y і E484K.

Про це повідомляє LSM.

Відзначається, що "колумбійський" штам виявили в Латвії минулого тижня. Однак більш детальну інформацію про те, у кого виявили штам - не повідомили.

"Колумбійський варіант має ті ж мутації, що і британський, або альфа-варіант, до якого додається друга за небезпекою мутація. Колумбійський штам більше схожий на британський, але має менш відому мутацію, яка гірше реагує на нейтралізацію антитіл", - заявив глава Наукової ради Латвійського центру біомедичних досліджень Яніс Кловіньш.

Він додав, що тільки час покаже, чи буде" Британський "штам витіснений "індійським".

"Британський" штам становить зараз понад 90% всіх випадків зараження коронавірусом в Латвії.

Раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу зафіксували 1 602 нових випадки коронавірусу.

Крім того, 7 червня в Україні вакцинували понад 48 тисяч осіб. Вакцинація проводилася препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield і AstraZeneca.

При цьому в Євросоюзі вакцинували від коронавірусу близько чверті дорослого населення.

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