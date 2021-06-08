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В Латвии выявили "колумбийский" штамм коронавируса

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Рига, Вторник 08 июня 2021 16:39
В Латвии выявили "колумбийский" штамм коронавируса Фото: в Латвии выявили "колумбийский" штамм коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Латвии выявили "колумбийский" штамм коронавируса. Он содержит в себе две опаснейшие мутации - N501Y и E484K.

Об этом сообщает LSM.

Отмечается, что "колумбийский" штамм выявили в Латвии на прошлой неделе. Однако более детальную информацию о том, у кого выявили штамм - не сообщили.

"Колумбийский вариант имеет те же мутации, что и британский, или альфа-вариант, к которому добавляется вторая по опасности мутация. Колумбийский штамм больше похож на британский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител", - заявил глава Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

Он добавил, что только время покажет, будет ли "британский" штамм вытеснен "индийским".

"Британский" штамм составляет сейчас более 90% всех случаев заражения коронавирусом в Латвии.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 602 новых случая коронавируса.

Кроме того, 7 июня в Украине вакцинировали более 48 тысяч человек. Вакцинация проводилась препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield и AstraZeneca.

При этом в Евросоюзе вакцинировали от коронавируса около четверти взрослого населения.

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