У Латвії заявили про перший випадок COVID-19 у собаки

Продовольчо-ветеринарна служба Латвії (ПВС) отримала інформацію про те, що в країні знайшли собаку з антитілами до коронавірусу. Собаку вирішили перевірити її власники після того, як самі перехворіли на COVID-19.

За словами глави ПВС Маріса Балодіса, результати аналізів дають підстави вважати, що собака теж перехворіла на коронавірус.

"Я думаю, що в цей момент нам не варто приділяти особливу увагу кішкам та собакам, оскільки всі наукові дослідження показують, що і кішки, і собаки не грають жодної ролі в поширенні коронавірусу ні в Європі, ні у всьому світі", - сказав він.

До цього в Латвії було підтверджено один випадок захворювання на COVID-19 у кота, а в ході аналізу антитіла до коронавірусу виявили ще в декількох кішок.