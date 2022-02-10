Ліки від COVID. В Україну доставили понад 40 тисяч флаконів "Ремдесивіру"

В Україну доставили 43 711 флаконів "Ремдесивіру" для лікування хворих коронавірусом. Найближчими днями партію розподілять по регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"43 711 флаконів "Ремдесивір" у (100 мг), придбаних за кошти державного бюджету, доставлено в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наприкінці минулого року на доручення МОЗ було закуплено понад 60 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір". Тоді 20 тисяч флаконів, які прибули в Україну напередодні, у січні, розвезли в регіони.

"Найближчими тижнями закуплена партія "Ремдесивіру" буде розподілена між медичними закладами, відповідно до потреб кожного регіону", - додають у МОЗ.

Що відомо про "Ремдесивір"

Препарат "Ремдесивір" (100 мг) дозволений МОЗ України для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів хворих на коронавірус, які входять до груп ризику.

За даними МОЗ, вартість одного флакону препарату складає 300 гривень. Усього на 43 711 флаконів було витрачено 13 113 300 гривень.