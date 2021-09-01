Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені
За даними Державної служби статистики України, у червні 2021 року померло на 4,1 тисяч (або ж на 9,2%) осіб більше, ніж у середньому у 2015-2019 роках. При цьому летальних випадків при COVID-19 було 1,4 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.
"Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності", - йдеться в огляді.
За даними НАН, на тлі її неоднозначної природи послабилася лінійна залежність між регіональною надлишковою смертністю та кількістю летальних випадків при COVID-19.
У відносному вираженні загальна смертність найбільше зросла у столиці - на 21,3%, порівняно з середнім рівнем березня 2015-2019 років. "Водночас, столиця є одним із небагатьох регіонів України, де смертність має багаторічну тенденцію до зростання", - йдеться зазначають вчені.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.
Відзначимо, за даним Держстату, у січні - червні 2021 року від COVID-19 померли 35 674 особи (у т.ч. у червні - 1 762 особи).