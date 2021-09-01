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Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені

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Україна, Середа 01 вересня 2021 11:05
Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені Фото: вчені пов'язали спеку із надлишковою смертністю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За даними Державної служби статистики України, у червні 2021 року померло на 4,1 тисяч (або ж на 9,2%) осіб більше, ніж у середньому у 2015-2019 роках. При цьому летальних випадків при COVID-19 було 1,4 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені

"Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності", - йдеться в огляді.

За даними НАН, на тлі її неоднозначної природи послабилася лінійна залежність між регіональною надлишковою смертністю та кількістю летальних випадків при COVID-19.

У відносному вираженні загальна смертність найбільше зросла у столиці - на 21,3%, порівняно з середнім рівнем березня 2015-2019 років. "Водночас, столиця є одним із небагатьох регіонів України, де смертність має багаторічну тенденцію до зростання", - йдеться зазначають вчені.

Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

Відзначимо, за даним Держстату, у січні - червні 2021 року від COVID-19 померли 35 674 особи (у т.ч. у червні - 1 762 особи).

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