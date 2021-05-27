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Влітку епідемія коронавірусу стане на паузу, - експерт

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Україна, Четвер 27 травня 2021 14:52
Влітку епідемія коронавірусу стане на паузу, - експерт Фото :захворюваність COVID-19 буде знижуватися до осені(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID-19 аж до осені. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

"Влітку швидше за все буде ситуація така ж як і минулого року, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих так само буде зменшуватися. Ми будемо мати перерву до осені", - вважає Лапій.

Експерт зазначив, що, попри розмови про пом'якшення карантину, ніхто всі обмеження скасовувати не буде.

"Мова не йде про ті всі правила, про які вже понад рік говорять, а саме тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не відміняв. Так само, як і ніхто не відміняв правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.

Також Лапій додав, що в Україні поліпшується ситуація з вакцинацією від COVID-19.

"Спостерігаються тенденції до поліпшення цієї ситуації з наявністю вакцин. Вже ми отримали через закупівлі вакцини від Pfizer, Coronavac, очікуємо вакцини від AstraZeneca. Це дозволить нам збільшити кількість вакцинованих, доступність вакцин для населення", - заявив експерт.

Нагадаємо, вчора міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в Україні планують пом'якшити карантин. Зокрема, планують зняти обмеження за часом для закладів і пустити іноземців.

Також повідомлялося, що зараз в Україні вже сім регіонів частково відповідають "зеленій" зоні карантину. При цьому вся країна продовжує перебувати в" жовтій " зоні карантину.

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