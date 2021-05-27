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В Україні підтвердили ще понад 3,5 тисячі нових випадків COVID-19, одужали - 16 867

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Україна, Четвер 27 травня 2021 08:15
В Україні підтвердили ще понад 3,5 тисячі нових випадків COVID-19, одужали - 16 867 Фото :одужали за вчора майже 17 тисяч осіб(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 26 травня, підтвердили 3509 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 16 867 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Серед захворілих 193 дитини та 82 медпрацівники. Найбільше заражень підтвердили в Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Також за вчора підтвердили 183 летальних випадки, 1402 пацієнти госпіталізували.

Всього за добу проведено 67 564 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР -29 280, методом ІФА-12 440, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25 844.

За весь час пандемії в країні заразилися 2 млн 193 тисяч 367 осіб, одужали - 2 млн 6 тисяч 918, летальних випадків - 50 076.

Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою зафіксовано невелике зростання нових випадків - днем раніше підтвердили 3395 заражень.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується другий місяць поспіль.

Також повідомлялося, що в Україні планують пом'якшити карантин. Зокрема, хочуть зняти обмеження за часом роботи для закладів і дозволити в'їзд в країну іноземців.

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