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Влітку в Україні може статися спалах COVID-19: названо умову

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий спалах коронавірусу в Україні може статися в середині літа. Її можуть викликати індійський, британський, південноафриканський та інші штами COVID-19.

Про це повідомив голова Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

"Зростання (хворих коронавірусом - ред.) в Україні можливе навіть в середині літа за умови приходу в Україну індійського варіанту або збільшення присутності вже існуючих штамів коронавірусу", - сказав Ганіченко.

За його словами, на сьогодні рівень захворюваності COVID-19 розвивається за середнім сценарієм. "Якщо бути більш точним, ми очікуємо до 53 тисячі смертей на кінець першого півріччя 2021 року", - резюмував фахівець.

Про ризики від появи в Україні індійського штаму коронавірусу - Delta-штам за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я - попередила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона зазначила, що цей варіант патогену викликає більш важкі форми захворювання, а також характеризується значним зниженням антитіл.

Нагадаємо, на ранок 17 червня в Україні зафіксовано 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Відзначити, Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 Серпня 2021 року. Також Уряд прийняв рішення про ослаблення обмежень в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі Сходу України.

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