Влітку в Україні може статися спалах COVID-19: названо умову

Новий спалах коронавірусу в Україні може статися в середині літа. Її можуть викликати індійський, британський, південноафриканський та інші штами COVID-19.
Про це повідомив голова Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
"Зростання (хворих коронавірусом - ред.) в Україні можливе навіть в середині літа за умови приходу в Україну індійського варіанту або збільшення присутності вже існуючих штамів коронавірусу", - сказав Ганіченко.
За його словами, на сьогодні рівень захворюваності COVID-19 розвивається за середнім сценарієм. "Якщо бути більш точним, ми очікуємо до 53 тисячі смертей на кінець першого півріччя 2021 року", - резюмував фахівець.
Про ризики від появи в Україні індійського штаму коронавірусу - Delta-штам за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я - попередила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона зазначила, що цей варіант патогену викликає більш важкі форми захворювання, а також характеризується значним зниженням антитіл.
Нагадаємо, на ранок 17 червня в Україні зафіксовано 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.
Відзначити, Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 Серпня 2021 року. Також Уряд прийняв рішення про ослаблення обмежень в країні.
Як повідомляло РБК-Україна, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі Сходу України.