Влітку в Україні може статися спалах COVID-19: названо умову

Новий спалах коронавірусу в Україні може статися в середині літа. Її можуть викликати індійський, британський, південноафриканський та інші штами COVID-19.

"Зростання (хворих коронавірусом - ред.) в Україні можливе навіть в середині літа за умови приходу в Україну індійського варіанту або збільшення присутності вже існуючих штамів коронавірусу", - сказав Ганіченко.

За його словами, на сьогодні рівень захворюваності COVID-19 розвивається за середнім сценарієм. "Якщо бути більш точним, ми очікуємо до 53 тисячі смертей на кінець першого півріччя 2021 року", - резюмував фахівець.

Про ризики від появи в Україні індійського штаму коронавірусу - Delta-штам за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я - попередила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона зазначила, що цей варіант патогену викликає більш важкі форми захворювання, а також характеризується значним зниженням антитіл.