Литва передасть Україні понад 200 тисяч доз вакцини J & J

У понеділок, 14 лютого, уряд Литви вирішив передати Україні 225 600 доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Препарат буде надано через глобальний механізм COVAX на прохання уряду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Литви.

"Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Партія вакцин буде направлена громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях.