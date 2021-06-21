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Литва спростила правила в'їзду для 10 країн: самоізоляція скасовується

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Литва, Понеділок 21 червня 2021 13:36
Литва спростила правила в'їзду для 10 країн: самоізоляція скасовується Фото: Литва спростила правила в'їзду для 10 країн (facebook/LRVRM1)
Автор: Наталья Скороход

У Литві спростили правила в'їзду для мандрівників з 10 країн. Проходити самоізоляцію їм більше не потрібно.

Про це повідомляє Національне радіо і телебачення Литви.

Десять країн Євросоюзу і ще три острови були потрапили в "зелений" список Литви.

У ньому опинилися Австрія, Болгарія, Чеська Республіка, Ісландія, Польща, Мальта, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Угорщина, а також Острови Тасо, Майорка і Мадейра. Всім прибулим з цих країн більше не потрібно буде проходити самоізоляцію після приїзду і здавати тест на коронавірус.

Список країн, зазначених "зеленим" кольором, заснований на щотижневій карті, випущеної Європейським центром профілактики та контролю захворювань.

Уряд Литви пояснює, що тест на Covid-19 і 10-денна самоізоляція потрібна для людей, що прибувають з країн з високим ризиком, а також країн, зазначених червоним і сірим. Прибулим з жовтих зон потрібно тільки пред'явити тест на Covid-19.

Якщо країна оцінюється різними кольорами, їй присвоюється рейтинг найбільш постраждалого внутрішнього регіону. Наприклад, якщо один регіон країни, позначеної жовтим, є червоним, Литва вважає всю країну червоною. Всі країни, які не потрапляють в карту ECDC, вважаються сірими.

Литва також внесла ясність в нові правила самоізоляції. З 17 червня людям більше не потрібно самоізолюватися або перевірятися на коронавірус, якщо вони одужали і захворіли протягом 180 днів до прибуття в Литву.

Також прибулі особи звільняються від вимог до тестування і самоізоляції, якщо з моменту їх повної вакцинації пройшло не менше двох тижнів. Це стосується тих, хто вилікувався від коронавірусу і отримав хоча б одну дозу вакцини не менше ніж за два тижні до прибуття в Литву.

Прибулим з усіх країн необхідно заповнити анкету не раніше, ніж за 48 годин до вильоту в Литву.

Нагадаємо, у Великобританії вакцинувати населення почали прямо на стадіонах. Країні не терпиться повернутися до нормального життя.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині знизилася захворюваність коронавірусом За останній тиждень.

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