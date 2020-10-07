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У Литві змінили порядок самоізоляції для мандрівників

Автор: РБК-Україна

Уряд Литви змінило порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону. На самоізоляцію потрібно буде йти тільки після приїзду з тих країн, де захворюваність COVID-19 вище, ніж у Литві.

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Про це повідомляє Delfi.

У Литві діяло вимога на самоізоляцію в тому випадку, якщо людина прибував з країни, де рівень захворюваності становить більше ніж 25 випадків на 100 тисяч населення.

Згідно з нововведенням, самоізоляція потрібна після приїзду з країн, де захворюваність на 10% вище, ніж у Литві.

При оцінці необхідності самоізоляції для приїжджаючих з третіх країн будуть враховуватися і додаткові критерії: показник обсягу тестування, відсоток позитивних результатів тестів, доступність інформації, показник госпіталізації.

Нагадаємо, в Литві Сейм прийняв поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції.

Крім того, уряд Латвії прийняв рішення знову ввести масочний режим для пасажирів у громадському транспорті. Міра почала діяти з 7 жовтня.

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