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У Литві зафіксували спроби підробки документів про вакцинацію

Автор: Андрій Василюк

У Литві установи, що здійснюють вакцинацію від COVID-19, стикаються зі спробами жителів отримати документ про вакцинацію без реального факту щеплення. Працівники медичної сфери іноді отримують пропозиції хабаря.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на МОЗ країни.

У МОЗ Литви нагадали, що ці дії незаконні й можуть призвести до кримінальної відповідальності.

"МОЗ нагадує, що від підступної хвороби COVID-19 захищає не запис про вакцинацію, а сама вакцина. Крім того, такі хитрощі обтяжені серйозними юридичними наслідками. Як підробка документів, так і хабар посадовій особі або особі, яка виконує подібні функції, тягнуть кримінальну відповідальність. Порушникам загрожує не тільки арешт і штраф, а й позбавлення волі на 3-5 років", - йдеться в повідомленні.

Працівників установ у разі отримання подібних пропозицій закликали повідомляти в поліцію.

Міністерство попросило жителів утриматися від незаконних дій, і захищатися від небезпечної хвороби за допомогою вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, з 7 червня в Литві можна отримати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу, який спрощує поїздки між країнами блоку. Така можливість з'явилася в електронній системі охорони здоров'я E.sveikata.

Цифровий ковід-сертифікат ЄС видають перехворілим, щепленим або тим, хто здав тест на коронавірус, аби спростити процедури перевірки на прикордонних пунктах.

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