Локдаун 2.0: причини, правила і терміни нових обмежень в Україні

Локдаун в Україні через коронавірус ввели вже вдруге. Причиною нових обмежень в МОЗ називають очікуваний спалах захворювань після новорічних свят. Все що відомо про нові правила - в матеріалі РБК-Україна.

Причина локдауна

8 січня в Україні почав діяти вже другий локдаун, обмеження вводяться через пандемію коронавірусу, який поширився по всьому світу. Країни Євросоюзу, США вже почали вакцинацію, в Україні ж цей процес поки не запущений. Згідно з прогнозом Міністерства охорони здоров'я, вакцина в Україні може з'явитися в лютому-березні. Поки вакцинація не стартувала в Україні, Кабмін вводить обмеження, "щоб не допустити колапсу медичної системи". Так, пояснюючи причину введення січневого локдауна глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що очікується зростання випадків коронавірусу після новорічних свят. Крім того, за його словами, саме в січні починається сезон грипу.

Терміни локдауна

Січневий локдаун триватиме з 8 по 24 січня включно. Як зазначив Степанов, його терміни збігаються з інкубаційним періодом у тих, хто захворів на новорічні свята. Після 24 січня, як очікується, локдаун закінчиться, але карантинні обмеження триватимуть, хоч і не такі жорсткі як в найближчі два тижні. З 25 січня Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони".

Що заборонено

На період січневого локдауна заборонена робота:

кафе і ресторанів,

театрів і кінотеатрів,

ТРЦ і магазинів з одягом,

фітнес-клубів і спортзалів.

Також суттєво скорочено список дозволених для продажу товарів. Відзначимо, мова йде про покупки безпосередньо в магазині. Обмежень на покупки онлайн немає. Таким чином, можна купити одяг онлайн або замовити їжу з ресторану на винос.

Що дозволено

На відміну від локдауна, який діяв в Україні навесні 2020 року, січневий локдаун м'якше. Так, Україні не закриває кордони, працює транспорт (громадський, залізничний, авіа). При цьому, в транспорті всі пасажири повинні бути в масках, а їх число не повинно перевищувати кількість посадкових місць.

Також продовжать свою роботу:

пошта,

банки,

аптеки,

АЗС,

салони краси (за попереднім записом),

готелі (з обмеженням по зонам харчування),

дитячі садки (інші навчальні заклади - дистанційно),

продуктові магазини.

У магазинах доступні до продажу такі групи товарів, як:

продукти харчування,

побутова хімія,

товари для тварин,

засоби зв'язку,

насіння,

крім того, під заборону не потрапляють тютюнові вироби.

Разом з тим, одночасно в супермаркеті може перебувати максимум 200 осіб. Також, як зазначив у коментарі РБК-Україна голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, загалом супермаркети можуть продавать будь-які товари, якщо понад 60% їхнього асортименту - продукти.