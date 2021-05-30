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Локдаун в Англії хочуть повністю скасувати лише після оцінки всіх COVID-даних

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Англія, Неділя 30 травня 2021 14:52
Локдаун в Англії хочуть повністю скасувати лише після оцінки всіх COVID-даних Фото: карантин в Англії скасують лише після оцінки всіх COVID-даних (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Рішення про остаточне скасування в Англії 21 червня локдауну буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.

Про це заявив 30 травня в ефірі BBC міністр з питань вакцинації Надхім Захаві, передає The Guardian.

"Ми поділимося доказами з країною 14 червня, щоб загалом пояснити, де саме ми знаходимося щодо рівня зараженості, госпіталізації та, звичайно, на жаль, смертності", - сказав він.

Захаві зазначив, що уряд має бути обережним у питанні скасування карантинних заходів.

"Ми повинні бути обережними. Ми маємо переглянути дані та поділитися ними з країною", - додав урядовець.

27 травня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наразі зарано говорити, чи припиняться обмеження 21 червня. Уряд розробив дорожню карту для Англії, але Джонсон попередив, що швидко поширюваний індійський варіант коронавірусу B.1.617.2 створює ризик для цього плану.

При цьому прем'єр переконаний, що кроки, спрямовані на полегшення локдауну, які вже зроблені, були правильними, але подальше послаблення буде залежати від того, наскільки вакцинація допоможе у боротьбі із цим варіантом COVID.

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