Локдаун. День другий: що під забороною в Україні до 24 січня

З учорашнього дня в Україні діє локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер з 8 січня до півночі 25 січня. Детально про всі заборони, як працюють магазини і транспорт під час посиленого карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Список заборон локдауну

проведення всіх масових заходів;

новорічні та різдвяні концерти та ярмарки у ялинок;

відвідування освітніх установ (виняток - дитячі сади, спеціальні заклади);

торгівля на непродовольчих ринках;

відвідування ТРЦ;

продаж у магазинах товарів, які не відносяться до категорії дозволених;

обслуговування клієнтів у кафе, барах, ресторанах;

прийом відвідувачів у розважальних закладах;

відвідування кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

робота закладів сфери побутового обслуговування.

Що дозволено

Продовжують працювати банки, поштові відділення, аптеки, СТО та автозаправки, служби із збирання і заготівлі відходів, заклади медичної та ветеринарної практики.

На січневому локдауні дозволена робота гірськолижних комплексів, готелів і санаторіїв з обмеженим графіком роботи зон харчування з 06:00 до 11:00.

Перукарні та салони краси можуть приймати клієнтів тільки за попереднім записом.

Обмеження в роботі громадського харчування

З 00:00 8 січня до 00:00 25 січня забороняється прийом відвідувачів у закладах громадського харчування. Винятком є ​​зони харчування в аеропортах.

Кафе, ресторани, бари можуть продовжувати діяльність тільки в режимі адресної доставки або здійснювати замовлення на винос.

Правила роботи магазинів

В період дії локдауну дозволена торгівля групами товарів першої необхідності:

продукти,

засоби особистої гігієни,

побутова хімія,

медичні товари та ліки,

корми для тварин і ветеринарні препарати,

насіння і захисні засоби для рослин,

засоби зв'язку,

друкована преса.

На карантині можуть продовжувати роботу магазини, не менше 60% площі яких займають перераховані вище товари. Крім того, в магазинах дозволяється продаж тютюнових виробів.

Як зазначив глава МОЗ Максим Степанов, продаж певних груп товарів заборонили на час жорсткого карантину, щоб зменшити кількість контактів між людьми. За його словами, відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах значно зменшить кількість відвідувачів, які приходили саме за побутовими товарами, а не за продуктами.

Як працюють супермаркети, ТРЦ, кіоски

Під час локдауну в супермаркетах обмежується кількість відвідувачів. Одночасно на території торгової площі може перебувати не більше 200 осіб.

У той же час глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в супермаркетах дозволяється продавати будь-які товари за умови, що 60% всього асортименту становлять товари першої необхідності.

Прийом відвідувачів у ТРЦ забороняється, за винятком магазинів всередині ТРЦ, які продають дозволені групи товарів, а також банків, аптек, поштових відділень на території центру.

У МОЗ підтвердили, що на час жорсткого карантину торгівля в кіосках не обмежується. Постанова уряду дозволяє кіоскам торгувати всіма групами товарів, оскільки там не передбачається прийом відвідувачів.

Що заборонено продавати в магазинах під час локдауну

На карантині 8-24 січня в магазинах не можна буде придбати одяг, взуття, іграшки, сантехніку, текстиль, будівельні матеріали, меблі, побутову техніку, окуляри, ювелірні вироби.

Магазини, які спеціалізуються на продажу даних категорій товарів, можуть продовжувати роботу в режимі адресної доставки. Також заборони локдауну не стосуються покупок в онлайн-магазинах.

Робота транспорту

Громадський транспорт продовжить працювати 8-24 січня, але з деякими обмеженнями. Авіаційне і залізничне сполучення всередині країни і на міжнародних напрямках зупинятися не буде.

У міському, міжміському, обласному та міжобласному транспорті, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць. При цьому графік руху за маршрутами може бути змінений.

У метрополітені можливе обмеження входу пасажирів на станціях для уникнення великого скупчення людей на платформах і у вагонах.

Як пройшов перший день локдауну

8 січня кілька мереж супермаркетів по всій країні обмежили продаж груп товарів, хоча вони не потрапили до переліку заборонених на період жорсткого карантину.

Так, в "АТБ" і "Сільпо" були заклеєні стрічками полки з пральними порошками, серветками, засобами для догляду за одягом. В "Ашані" не продавали сигарети, побутову хімію.

Гіпермаркет "Епіцентр" у Києві продовжив працювати 8 січня, незважаючи на заборону роботи будівельних магазинів. Однак під час локдауну в "Епіцентрі" можна придбати побутову хімію, продовольчі товари та засоби гігієни, відділи з іншими групами товарів закриті - їх можна купити онлайн.