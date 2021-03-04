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Локдаун в Німеччині продовжили до кінця березня, але частину обмежень зняли

Автор: Инна Собора

У Німеччині локдаун продовжили до 28 березня. Однак деякі обмеження були зняті.

Про це пише DW.

Таке рішення прийняли канцлер Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель під час наради 3 березня.

Деякі обмеження будуть зняті з 8 березня. Так, відкриються книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

Також пом'якшені обмеження на особисті контакти: дозволяються зустрічі до п'яти осіб з двох домогосподарств, за винятком дітей до 14 років.

Крім того, також з наступного тижня кожен громадянин отримає можливість один раз на тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус, усі витрати візьмуть на себе федеральні влади.

Тим часом інші, не продуктові магазини, готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими.

Раніше повідомлялося, що до 17 березня уряд Німеччина продовжить контроль на кордоні з Чехією, Словаччиною, окремими районами Австрії, через мутації коронавіруса.

Нагадаємо, у Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавіруса.

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Новини України ЛокдаунГермания
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