Локдаун в Німеччині продовжили до кінця березня, але частину обмежень зняли

Таке рішення прийняли канцлер Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель під час наради 3 березня.

Деякі обмеження будуть зняті з 8 березня. Так, відкриються книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

Також пом'якшені обмеження на особисті контакти: дозволяються зустрічі до п'яти осіб з двох домогосподарств, за винятком дітей до 14 років.

Крім того, також з наступного тижня кожен громадянин отримає можливість один раз на тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус, усі витрати візьмуть на себе федеральні влади.

Тим часом інші, не продуктові магазини, готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими.