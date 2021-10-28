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Локдаун у Києві вводять без "червоної зони". Чи обмежать роботу транспорту

Автор: Ирина Гамерская

Карантин у Києві посилюють з 1 листопада. Разом з тим, роботу громадського транспорту обмежувати не будуть, але пасажири мають бути COVID-безпечними.

Детальніше про те, як буде працювати транспорт в Києві - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Транспорт у Києві працюватиме у звичайному режимі, але з дотриманням масочного режиму. Разом з тим, буде діяти вимога по числу пасажирів - не більше, ніж посадочних місць. Крім того, їздити у транспорті зможуть пасажири з COVID-сертифікатом або тестом, перевірки будуть не на вході, а вибіркові.

Зазначимо, Київ почав готуватися до локдауну для транспорту ще влітку. Так, у разі введення жорстких обмежень транспорт буде працювати тільки за спецпропусками. Цього разу вони будуть електронними у додатку "Київ Цифровий".

У разі, якщо столична влада вирішить посилювати карантин для транспорту, їздити зможуть тільки працівники критичної інфраструктури, проїзні карти інших киян будуть заблоковані.

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