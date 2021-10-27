Локдаун шириться по Україні. У "червону" зону потрапили вже 15 областей: правила та обмеження

У "червоній" зоні карантину в Україні станом на сьогодні знаходяться вісім областей. Але вже з 30 жовтня в цьому рівні буде вже 15 регіонів.

Детальніше про те, де і які обмеження вводять - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Червона зона" розширюється

Першою областю, що потрапила в "червону" зону стала Херсонська. Там діють максимальні обмеження з 15 жовтня. Введення карантинних перевірок спровокувало транспортний колапс - перевізники почали відмовлятися виходити на маршрути через штрафи.

Далі карантин посилили в Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Крім загальних обмежень, рекомендованих Кабміном, в Запорізькій області також додали і свої - вони торкнулися міського транспорту. Так, у містах Запорізької області від пасажирів вимагають COVID-документи.

Зазначимо, після посилення карантину в областях "червоної" зони почали фіксувати добові рекорди за кількістю вакцинованих.

Наступним регіоном, що потрапив в "червону" зону стала Сумська область, а останніми в цей рівень перевели Миколаївську і Житомирську області.

Сьогодні ж Нацкомісія з ТЕБ і НС прийняла рішення перевести ще сім областей в "червону" зону. Таким чином, з 30 жовтня в "червоній" зоні будуть вже 15 областей:

Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Ровенська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Правила "червоної" зони

У "червоній" зоні діють обмеження, як під час локдауну - заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, ринків, спортзалів, фітнес-центрів. Також заборонені і масові заходи.

Обмеження не поширюються на роботу продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків, ветклінік.

Важливою відмінністю "червоної" зони цього року є те, що обмежень можна уникнути. Для цього необхідна 100%-а вакцинація двома дозами ("зелений" COVID-сертифікат). Так, наприклад, кафе зможе працювати в "червоній" зоні, якщо всі співробітники і відвідувачі вакциновані. Альтернативою вакцинації може бути негативний ПЛР-тест або тест на антиген, але діють вони лише 72 години.

За дотриманням правил стежать правоохоронці, які влаштовують рейдові перевірки в місцях масового скупчення людей, а також у транспорті, кафе, ТРЦ. Порушникам карантину загрожує штраф.

Що з транспортом

З 21 жовтня в Україні діють нові правила для міжобласних перевезень. Так, пасажири літаків, поїздів і автобусів повинні бути вакциновані або мати тест. Це ж стосується і водіїв. На дітей обмеження не поширюються.

Зазначимо, відповідальність за наявність COVID-документів у пасажирів літаків і поїздів несе перевізник, а ось за проїзд в автобусі без сертифіката відповідає сам пасажир. Так, за проїзд в автобусі без COVID-документів пасажиру загрожує штраф 34 тисяч гривень.

Ці правила введені тільки для міжобласних перевезень і на поїздки по місту або в межах однієї області не поширюються. Разом з тим, влада на місцях може вводити додаткові обмеження, в тому числі і на міський транспорт, на свій розсуд.

Чи буде повний локдаун в Україні

У Кабміні неодноразово заявляли, що вводити повний локдаун в Україні не планують. Українців закликають вакцинуватися, щоб уникнути можливих обмежень.

Крім того, глава МОЗ Віктор Ляшко повідомляв, що локдаун в Україні оголошується тоді, коли всі області переходять в "червону" зону.

Експерти KSE, COVID-розрахунки якої враховує МОЗ, вважають, що ризик локдауну в Україні є, але не очікують переходу всієї країни в "червону" зону. Однак, в Київській школі економіки вважають, що регіони будуть перебувати в "червоній" зоні до січня 2022 року.