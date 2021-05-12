Локдаун в Туреччині завершиться 17 травня. Почнеться "керована нормалізація"

Локдаун в Туреччині завершиться 17 травня, оскільки число нових випадків COVID різко скорочується. При цьому почнеться поступове зняття обмежень - процес назвали "керованою нормалізацією".
Про це у зверненні з нагоди Курбан-байраму заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає aksam.com.
Повідомляється, що процес керованої нормалізації почнеться 17 травня, коли закінчиться повний локдаун. При цьому етапи нормалізації будуть оголошені в найближчі дні.
"Будемо сподіватися, що взявши епідемію під контроль, ми вживемо заходів щодо керованої нормалізації після свята. Ми будемо використовувати всі необхідні методи боротьби проти епідемії, особливо вакцини. Ми діємо з усвідомленням того, що це складне, але яскраве випробування", - додав Ердоган.
Нагадаємо, Туреччина з 29 квітня запровадила повний локдаун, але при цьому іноземні туристи не потрапляли під обмеження. Зокрема, на них не поширювалася вимога дотримуватися комендантської години і обмеження на пересування по країні.
Також РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.