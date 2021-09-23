Не локдаун, а "жовта" зона. Карантин в Україні посилили: нові правила

"Жовта" зона адаптивного карантину в Україні почала діяти з 23 вересня. З сьогоднішнього дня без обмежень можуть працювати тільки власники COVID-сертифікатів.

Детальніше про те, які правила діють - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Загальні правила та COVID-сертифікати

У "жовтій" зоні як і раніше залишається обов'язковим масочний режим і соціальна дистанція, а також вводиться ряд правил для бізнесу. Зокрема, масові заходи можна проводити за умови - одна людина на 4 квадратних метри. Обмеження по числу відвідувачів діють також і в фітнес-центрах і басейнах - одна людина на 10 кв. м.

Разом з тим, якщо співробітники і відвідувачі вакциновані - правил можна не дотримуватися.

Доказом вакцинації є COVID-сертифікат, його можна згенерувати в додатку "Дія". Передбачено, що документів буде два: жовтий (для першої дози, термін дії 120 днів), зелений (для двох доз, термін дії рік). Крім того, розробляються COVID-сертифікати для тих, хто перехворів, терміном на 160 днів, а також для власників ПЛР-тесту - на 72 години.

Школа

Школи, як і всі освітні установи, можуть працювати за умови вакцинації 80% педагогів. Йдеться про як мінімум одну дозу вакцини. Деякі регіони, зокрема Львів, крім вакцинованих буде допускати до роботи педагогів з негативним ПЛР-тестом.

Винятком є дитячі садки і 1-4 класи шкіл, вони зможуть продовжувати працювати навіть якщо не буде дотримана норма в 80% вакцинованих.

Кафе і ресторани

Кафе і ресторани можуть працювати за умови, що за одним столиком не більше 4 осіб, а відстань між столами мінімум 1,5 метра. Обмежень за часом немає.

Разом з тим, якщо 80% персоналу і відвідувачі отримали хоча б одне щеплення - обмеження можна не дотримуватися.

Кіно і театри

Кіно і театри можуть працювати із заповненістю залів на 50%. Цих обмежень можна не дотримуватися, якщо у 80% персоналу є COVID-сертифікат (жовтий або зелений). Відвідувачі також повинні бути вакциновані або мати негативний тест на коронавірус.

Транспорт

У "жовтій" зоні не передбачено введення обмеження для транспорту. Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що транспорт не зупинятимуть навіть у "червоній" зоні. Також не планують перевіряти наявність вакцинації у пасажирів, а ось водії повинні бути зі щепленням.