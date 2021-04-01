Лукашенко підписав розпорядження про створення білоруської COVID-вакцини за два роки
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядження про створення вітчизняної вакцини проти коронавіруса. Документ був підписаний 1 квітня.
Про це йдеться на сайті Лукашенка.
Так, очікується, що вакцина буде створена протягом 2021-2023 років. Над її створенням працюватимуть Міністерство охорони здоров'я та Національна академія наук Білорусі.
Зокрема, визначені організації - виконавці робіт з її створення, основні етапи і джерела фінансування цих робіт, терміни проведення доклінічних і клінічних випробувань.
Також передбачена реконструкція центру експериментальної і прикладної вірусології Інституту біофізики та клітинної інженерії НАН Білорусі.
Нагадаємо, в лютому Лукашенко називав російську вакцину найефективнішою.
Проте вже в кінці березня він заявив, що МОЗ і Національна академія наук Білорусі повинні розробити "найкращу" вакцину від коронавіруса "в найкоротші терміни".