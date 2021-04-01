Лукашенко підписав розпорядження про створення білоруської COVID-вакцини за два роки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядження про створення вітчизняної вакцини проти коронавіруса . Документ був підписаний 1 квітня.

Про це йдеться на сайті Лукашенка .

Так, очікується, що вакцина буде створена протягом 2021-2023 років. Над її створенням працюватимуть Міністерство охорони здоров'я та Національна академія наук Білорусі.

Зокрема, визначені організації - виконавці робіт з її створення, основні етапи і джерела фінансування цих робіт, терміни проведення доклінічних і клінічних випробувань.

Також передбачена реконструкція центру експериментальної і прикладної вірусології Інституту біофізики та клітинної інженерії НАН Білорусі.