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Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской COVID-вакцины за два года

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 20:55
Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской COVID-вакцины за два года Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Президент Беларуси Александр Лукашенко распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавируса. Документ был подписан 1 апреля.

Об этом говорится на сайте Лукашенка.

Так, ожидается, что вакцина будет создана в течении 2021-2023 годов. Над ее созданием будут работать Министерство здравоохранения и Национальная академия наук Беларуси.

В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

Напомним, в феврале Лукашенко называл российскую вакцину самой эффективной.

Однако уже в конце марта он заявил, что Минздрав и Национальная академия наук Беларуси должны разработать "самую лучшую" вакцину от коронавируса "в кратчайшие сроки".

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