Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской COVID-вакцины за два года

Президент Беларуси Александр Лукашенко распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавируса . Документ был подписан 1 апреля.

Об этом говорится на сайте Лукашенка .

Так, ожидается, что вакцина будет создана в течении 2021-2023 годов. Над ее созданием будут работать Министерство здравоохранения и Национальная академия наук Беларуси.

В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.