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Луцьк відмовляється вводити COVID-сертифікати для транспорту в "червоній" зоні

Автор: Дмитро Левицький

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що місто відмовляється вводити у "червоній" зоні карантину обмеження на роботу громадського транспорту. Обласна влада вирішила, що транспорт повинен перевозити лише пасажирів з COVID-сертифікатом чи тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Луцька.

За словами Поліщука, завтра, 6 листопада, відбудеться засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Буде прийнято рішення про те, що громадським транспортом в нашій громаді можуть користуватися пасажири без необхідності пред'явлення COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворіли на коронавірус", - повідомив мер міста.

Нагадаємо, з 8 листопада Луцьк та Волинська область перейдуть у "червону" зону карантину. Відповідне рішення сьогодні ухвалила державна комісія ТЕБ та НС.

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