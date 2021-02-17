RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області

Автор: Дмитро Левицький

Львів вирішив забрати у свої лікарні частину хворих на коронавірус пацієнтів з Івано-Франківської області, де склалася критична ситуація з COVID-19. Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на сторінці у Facebook.

За словами Садового, він вже проінформував міського голову Івано-Франківська та головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про рішення Львівської міськради.

"Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями й усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", - пояснив він.

Очільник Львова додав, що тепер залишилося вирішити питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська.

"Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації", - написав Садовий.

Нагадаємо, у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з COVID, закінчилися ліжка. COVID-хворих доводиться розміщувати в коридорах.

Як писало РБК-Україна, головний санлікар країни Віктор Ляшко назвав ситуацію в Івано-Франківській області "майже критичною". В області хочуть розгорнути додаткові ліжка для COVID-хворих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛьвівІвано-Франківська областьКоронавірус
Читайте також
Україну ділять на нові карантинні зони: що зміниться з 24 лютого
Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжать до 30 квітня: що це значить
Прогноз погоди