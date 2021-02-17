Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області

За словами Садового, він вже проінформував міського голову Івано-Франківська та головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про рішення Львівської міськради.

"Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями й усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", - пояснив він.

Очільник Львова додав, що тепер залишилося вирішити питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська.

"Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації", - написав Садовий.