Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області

Львів вирішив забрати у свої лікарні частину хворих на коронавірус пацієнтів з Івано-Франківської області, де склалася критична ситуація з COVID-19. Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області.
Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на сторінці у Facebook.
За словами Садового, він вже проінформував міського голову Івано-Франківська та головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про рішення Львівської міськради.
"Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями й усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", - пояснив він.
Очільник Львова додав, що тепер залишилося вирішити питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська.
"Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації", - написав Садовий.
Нагадаємо, у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, яка приймає пацієнтів з COVID, закінчилися ліжка. COVID-хворих доводиться розміщувати в коридорах.
Як писало РБК-Україна, головний санлікар країни Віктор Ляшко назвав ситуацію в Івано-Франківській області "майже критичною". В області хочуть розгорнути додаткові ліжка для COVID-хворих.