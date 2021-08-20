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Львів відкрив запис на вакцинацію другою дозою Moderna

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Львів, П'ятниця 20 серпня 2021 16:29
Львів відкрив запис на вакцинацію другою дозою Moderna Фото: Львів відкрив запис на вакцинацію другою дозою Moderna (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові можна отримати другу дозу вакцини Moderna. Записатися на ревакцинацію можна вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna у Львові для всіх", - йдеться в повідомленні.

У сервісі звертають увагу громадян на те, що щеплення препаратом Moderna зможуть отримати лише ті, хто потребує введення другої дози.

Відомо, що наразі у місті функціонує 10 пунктів масової вакцинації.

Крім цього діють пункти щеплень на базі медзакладів, де також можна пройти імунізацію за наявними у бригаді вакцинами.

Нагадаємо, що у Києві також сьогодні відкрили онлайн-запис на щеплення другою дозою вакцини Moderna.

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