Львів з п'ятниці вводить посилений карантин: що буде заборонено

Посилений карантин буде діяти з 19 по 28 березня, повідомив мер міста.

Зокрема, молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання.

Припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики. Закривають заклади громадського харчування, вони зможуть працювати "на виніс" та доставку.

У торгових центрах будуть працювати продуктові магазини, аптеки та зоомагазини; господарські магазини будуть працювати на видачу за попереднім замовленням.

Разом з тим, з 19 березня всі масові заходи переносяться, а салони краси та спортивні зали будуть працювати за індивідуальним попереднім записом.

Як пояснив мер міста Андрій Садовий, динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується, тому карантин вирішили посилити.

"Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок хвороби", - зазначив він.