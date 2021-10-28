Львів посилює карантин з 30 жовтня: повний список обмежень

"Львів переходить в зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це усе заборонено", - відзначив Садовий.

За словами мера, в магазинах першої необхідності й аптеках будуть встановлені температурні скринінги. Заклади громадського харчування матимуть змогу продовжити роботу, лише у разі 100% вакцинації усіх співробітників.

"Плюс, відвідувачі, які заходять - мають бути або вакциновані, або мають показати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають", - додав Садовий.

Починаючи з понеділка, старші й молодші класи йдуть на дистанційне навчання, а садочки - продовжують роботу.

Які ще обмеження діятимуть з 30 жовтня