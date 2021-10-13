Львів посилить карантин з 18 жовтня: як працюватимуть школи, магазини та ресторани

"Щойно завершилося засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Я прошу уважно прочитати цей текст і зрозуміти його, без вигадок і спотворень. З 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами", - зазначив він.

Освіта

Всі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти та дозвілля.

Культура

Заборонено проводити масові заходи, крім тих, де організатори та учасники матимуть сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють тільки для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи - на двотижневих канікулах. Народні будинки, гуртки та секції - не працюють. Бібліотеки працюють тільки на видачу книг.

Торгівля

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати тільки вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням масочного режиму і не більше 50% заповнення торгових площ.

Заклади громадського харчування

Режим роботи - до 23: 00.

Працюють тільки за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 осіб за столиком.

Якщо через 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати тільки вакциновані або з негативним ПЛР-тестом.

Спортзали

Можуть відвідувати тільки вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Всі працівники повинні бути вакциновані. Заповнюваність не більше 50%.

Готелі та хостели

Працюють тільки за умови наявності у всіх працівників сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.