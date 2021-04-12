У Львові можуть відкрити ринки і дозволити очне навчання 1-4 класів

Про це він заявив в ефірі "Люкс FM", повідомляє прес-служба міської ради .

Разом з тим, віно повідомив, що падіння темпів захворюваності на COVID-19 поки не спостерігається, в міських лікарнях 1144 хворих. В той же час, Садовий повідомив, що локдаун дає результати.

"Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в "червоній зоні", і є певні державні норми, що може працювати, а що ні", - повідомив він.

За його словами, хочуть прийняти рішення про послаблення карантину щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення буде завтра.