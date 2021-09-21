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У Львові невакцинованому персоналу шкіл дозволили працювати з ПЛР-тестом

Автор: Сергій Пишкін

Львівська область переходить в "жовтий" рівень епідбезпеки. Невакцинованим працівникам навчальних закладів дозволятимуть продовжити роботу при наявності негативного ПЛР-тесту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Talagram-канал мера Львівської області Андрія Садового.

Починаючи з 23-вересня, у Львівській області продовжать роботу навчальні заклади, які вакцинували щонайменше 80% персоналу.

Невакциновані працівники продовжать роботу у разі наявності негативного ПЛР-тесту, що діє протягом 72 годин.

"Також вхід дозволений освітянам, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку", - пише мер області.

Зазначається, що ПЛР-тести будуть платними, а вакцинування й надалі - безкоштовним.

"Рішення має прийняти кожен особисто. Ми заходимо у період, коли від нашого вибору залежить життя і здоров’я інших людей", - відзначає Садовий.

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ЛьвівКоронавірусВакцинація