У Львові уточнили список карантинних обмежень

У Львівській міській раді уточнили список карантинних обмежень. Зокрема, дозволили роботу магазинів з побутовою хімією та квітів.

"Ми вирішили уточнити деякі деталі, про які запитують підприємці щодо їхньої діяльності. Як і раніше передбачалась, продуктова група товарів, побутова хімія, аптеки, ветмагазини та продаж квітів працюють згідно з карантинними обмеженнями", - розповів перший заступник мера міста Андрій Москаленко.

Зазначимо, у Львові діють посилені карантинні обмеження з 19 по 28 березня. Зокрема, у місті закрили музеї, театри, ТРЦ, заборонено проводити масові заходи, непродовольчі магазини можуть продовжувати роботу тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.