RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Львівська область за три-чотири тижні може перейти в "червону" зону

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні у Львівській області зберігається негативна тенденція захворюваності. Через декілька тижні вона може перейти з "жовтої" зони в "червону".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zaxid.

За словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, сьогодні в області зберігається негативна тенденція захворюваності на коронавірус, однак піку поки що не досягнуто.

"Якщо проаналізувати динаміку останніх днів, то запровадження "червоної зони" можливе за три-чотири тижні. Але тут багато в чому залежить від нас – наскільки ми будемо дотримуватися правил карантину, обмежувати масові заходи, носити маски, дотримуватись дистанції, наскільки активно ми будемо вакцинуватись", – заявив Орест Чемерис.

Чемерис додав, що наразі у Львівській області повний курс вакцинації пройшли 72% медичних працівників, а отримали першу дозу - 97%. Зокрема, серед освітян двома дозами щеплені 51%, а однією - 71,5%. Завантаженість лікарень в області становить 51%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская областьКоронавірус