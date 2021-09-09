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У Львівському університеті всю групу відправили на карантин через COVID у студента

Автор: Валерія Поліщук

У Львівському національному університеті імені Івана Франка в одного зі студентів групи біологічного факультету підтвердили COVID. У зв'язку з цим перша група четвертого курсу була відправлена на карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.

У деканаті уточнили, що на самоізоляцію з 8 вересня направили першу групу 4 курсу. Вони навчатимуться Дистанційно протягом двох тижнів.

Це перший подібний випадок в університетах Львова.

У постанові головного санітарного лікаря України йдеться, що студенти, школярі та дошкільнята повинні переходити на дистанційне навчання, якщо хтось із групи або класу захворіє. Конкретні терміни самоізоляції в постанові не повідомляються, проте зазвичай йдеться про два тижні.

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