У Львівській області фіксують повторні випадки зараження COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Львівській області зафіксовані повторні випадки зараження коронавірусом. Також в області зростає кількість важких пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

"В області зареєстровано кілька повторних випадків захворювання COVID-19. На щастя, їх не багато, вони поодинокі", - заявив він.

При цьому Чемерис зазначив, що вдруге хвороба протікає легше.

Він також додав, що важче сталі і ускладнення внаслідок коронавіруса.

"Останнім часом спостерігаються клінічні прояви полінейропатії, неврологічна сторона починає давати клінічні ознаки, які ще місяць тому були одиничними, але сьогодні їх більше. Це, зокрема збільшує відновлювальний період після стаціонару", - повідомив Чемерис.

Брифінг щодо актуальної інформації на тему коронавірусу Опубліковано Львівська обласна державна адміністрація Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, повторні випадки зараження коронавірусом виявили і в Чернівецькій області.

Крім того, у МОЗ очікують 5 тисяч випадків коронавіруса за добу вже до кінця тижня.

Додамо, що раніше в Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 видужали.