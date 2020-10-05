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Степанов спрогнозував 5 тисяч нових випадків коронавірусу вже на цьому тижні

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 09:54
Степанов спрогнозував 5 тисяч нових випадків коронавірусу вже на цьому тижні Фото: Максим Степанов (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Він вважає, що поки ситуація не критична.

Про це він заявив на брифінгу.

Степанов зазначив, що треба переглянути своє відношення до коронавірусних правил, щоб не було зростання заражень.

"Зараз в нас вже на минулому тижні більше 4,5 тисяч (нових заражень, - ред.). Впевнений, що на цьому тижні ми перейдемо в позначку 5 тисяч, виходячи з нашого відношення. Можемо зростати й далі", - зазначив він.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про швидке зростання кількості середніх і важких хворих COVID-19.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня.

Крім того, голова Мінохоронздоров'я раніше заявив, що зараз заповнено вже понад 50% ліжко-місць по всій країні.

Як писало РБК-Украина, вчора в країні зафіксували одразу два антирекорду щодо коронавірусу. Кількість нових випадків за добу склала 4 661, а добова смертність - 92 людини.

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