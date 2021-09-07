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У Львівській області можуть посилити карантин: названі терміни

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Львів, Вівторок 07 вересня 2021 16:08
У Львівській області можуть посилити карантин: названі терміни Фото: Львівська область може перейти в жовту зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Львівська область незабаром може перейти до "жовтої зони". Останні три доби вона переходить за межі показника "зеленої зони".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ДивисьInfo.

За словами директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко, за останні три тижні приріст заповненості ліжок зріс від 4% до 15%. Якщо кількість госпіталізацій продовжуватиме зростати - область може незабаром перейти до "жовтої зони".

"За умови збереження існуючої тенденції збільшення рівня захворюваності, Львівщина може перейти до жовтої зони уже з другої половини вересня", – відзначає Іванченко.

Зазначається, що сьогодні у Львівській області вакциновано 607 тисяч громадян з 2,5 мільйона населення, що не є найкращим показником на думку Іванченко.

Також є ймовірність зростання випадків захворювання на штам "Дельта".

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