У Львівській області можуть посилити карантин: названі терміни

Львівська область незабаром може перейти до "жовтої зони". Останні три доби вона переходить за межі показника "зеленої зони".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ДивисьInfo .

За словами директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко, за останні три тижні приріст заповненості ліжок зріс від 4% до 15%. Якщо кількість госпіталізацій продовжуватиме зростати - область може незабаром перейти до "жовтої зони".

"За умови збереження існуючої тенденції збільшення рівня захворюваності, Львівщина може перейти до жовтої зони уже з другої половини вересня", – відзначає Іванченко.

Зазначається, що сьогодні у Львівській області вакциновано 607 тисяч громадян з 2,5 мільйона населення, що не є найкращим показником на думку Іванченко.

Також є ймовірність зростання випадків захворювання на штам "Дельта".