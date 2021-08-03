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У Львівській області виявили дев'ять підозр на "Дельта"-штам коронавірусу

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Вівторок 03 серпня 2021 14:01
У Львівській області виявили дев'ять підозр на "Дельта"-штам коронавірусу Фото: у Львівській області виявили дев'ять підозр на штам "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львівській області штам коронавірусу "Дельта" підозрюють у дев’яти людей. Наразі зразки відправили у Київ та очікують результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

За словами керівника Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко, результати із Центру громадського здоров’я ще очікують.

"Три особи, зразки яких ми надсилали, очікують результати. І в нас знову є шість підозр на штам "Дельта". Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров’я", - сказала вона.

Вона зазначила, що люди, які мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії.

"Проте на сьогодні є випадки виявлення штаму "Дельта" у Туреччині, США. Тому в осіб, які прибувають і з цих країн та мають симптоми ГРВІ, є підстави підозрювати штам коронавірусу "Дельта", - зауважила Іванченко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Львові одужали всі COVID-пацієнти, у яких був підтверджений штам "Дельта".

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