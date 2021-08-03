У Львові одужали всі COVID-пацієнти, у яких був підтверджений штам "Дельта"

У Львівській обласній інфекційній лікарні одужали всі троє пацієнтів з коронавірусом, в яких був підтверджений штам "Дельта". Всі вони іноземці.

"У нашій лікарні лікували трьох хворих, у яких офіційно підтвердили штам "Дельта". Один пацієнт - це громадянка Російської Федерації, інші прибули з Великобританії. На сьогодні всі ці люди вписані зі стаціонару, вони повністю одужали", - розповів Федоренко.

Спочатку у хворих спостерігали незначне підвищення температури. При цьому ні нюх, ні смак у них не пропадав, тоді як раніше це були ознаки хвороби.

"Вони начебто і непогано себе почували, а потім раптово почала розвиватися дихальна недостатність, з'явився кашель. У всіх були зафіксовані двосторонні ураження легень. Була висока температура, відсоток ураження легень склав орієнтовно 40-50%. Тільки застосовуючи всі необхідні медикаменти, які є рекомендованими при лікуванні коронавірусу, вдалося їх врятувати", - додав лікар.