RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львівській області рекомендують селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів

Автор: Дмитро Левицький

Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дала рекомендації закладам освіти. Комісія рекомендує селити в гуртожитки тільки вакцинованих студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації.

Комісія ТЕБ та НС прогнозує, що з початком навчального періоду у Львівській області збільшиться ризик поширення вірусу COVID-19, зокрема, серед молоді.

"Відтак, члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - розповіли в ОДА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская областьКоронавірусКарантин