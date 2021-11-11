У Львівській області вводять додаткові обмеження для проїзду в транспорті

У Львівській області вводять додаткові обмеження на перевезення пасажирів у приміському транспорті. З 22 листопада в транспорті буде дозволено перевозити тільки COVID-безпечних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА .

Згідно з рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС, пасажири старше 18 років під час поїздки в транспорті будуть змушені мати при собі наступні документи:

негативний результат тесту на COVID-19 (методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену), зроблений не пізніше ніж за 72 години до Дня поїздки;

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, дозволеною Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини ("жовтий" сертифікат) або другою дозою ("зелений" сертифікат);

свідоцтво, що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус.

При цьому обмеження не застосовуватимуться при: