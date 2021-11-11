У Львівській області вводять додаткові обмеження для проїзду в транспорті
Фото: У Львівській області вводять додаткові обмеження для проїзду в транспорті (Getty Images)
У Львівській області вводять додаткові обмеження на перевезення пасажирів у приміському транспорті. З 22 листопада в транспорті буде дозволено перевозити тільки COVID-безпечних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Згідно з рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС, пасажири старше 18 років під час поїздки в транспорті будуть змушені мати при собі наступні документи:
- негативний результат тесту на COVID-19 (методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену), зроблений не пізніше ніж за 72 години до Дня поїздки;
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, дозволеною Всесвітньою організацією охорони здоров'я;
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини ("жовтий" сертифікат) або другою дозою ("зелений" сертифікат);
- свідоцтво, що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус.
При цьому обмеження не застосовуватимуться при:
- перевезенні легковими автомобілями. Кількість пасажирів не повинна перевищувати п'ять осіб (разом з водієм), без урахування дітей молодше 14 років;
- службові та / або орендовані транспортні засоби підприємств, установ та установ у межах кількості місць для сидіння та лише за маршрутом руху, про які поінформували органи Національної поліції не менше ніж за два дні.