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У Львівській області виявили сім випадків" Дельта " штаму

Автор: РБК-Україна

У Львівській області зафіксували сім випадків зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Двоє з інфікованих повернулися в Україну з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного санітарного лікаря області Наталії Іванченко-Тимко в Facebook.

За її словами, серед семи заражених штамом "Дельта" двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великобританії і одна людина приїхала зі Сполучених Штатів.

При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон і заразилися в межах Львівської області.

Нагадавши, "Дельта" штам коронавірусу зафіксували в Полтавській області.

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Львовская областьКоронавірус "Дельта"