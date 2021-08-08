У Львівській області виявили сім випадків" Дельта " штаму

У Львівській області зафіксували сім випадків зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Двоє з інфікованих повернулися в Україну з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного санітарного лікаря області Наталії Іванченко-Тимко в Facebook .

За її словами, серед семи заражених штамом "Дельта" двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великобританії і одна людина приїхала зі Сполучених Штатів.

При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон і заразилися в межах Львівської області.