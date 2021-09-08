Ляшко: більшість карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від COVID

Більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID . Це стосується й роботи закладів з вакцинованим персоналом.

За його словами, епідемічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, але поки не є критичною.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих людей до звичного. Ми почали працювати над змінами до карантинних норм. Більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівні епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів. Для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" буде треба повний курс щеплень", - заявив Ляшко.